В МИД России высказались о возможности восстановления нормального диалога с НАТО

Замглавы МИД России Александр Грушко в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай» высказался о возможности восстановления нормального диалога с НАТО.

«Чтобы возможности для восстановления нормального диалога появились, должны произойти фундаментальные сдвиги в самом НАТО на российском направлении как с точки зрения военного планирования, так и с точки зрения политики», — цитирует РИА Новости Грушко.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял о готовности альянса обсуждать с Россией «чувствительные вопросы».