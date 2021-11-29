В МИД России высказались о возможности восстановления нормального диалога с НАТО

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Замглавы МИД России Александр Грушко в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай» высказался о возможности восстановления нормального диалога с НАТО.
В МИД России высказались о возможности восстановления нормального диалога с НАТО
  • AP

«Чтобы возможности для восстановления нормального диалога появились, должны произойти фундаментальные сдвиги в самом НАТО на российском направлении как с точки зрения военного планирования, так и с точки зрения политики», — цитирует РИА Новости Грушко.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял о готовности альянса обсуждать с Россией «чувствительные вопросы».

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