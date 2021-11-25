Генсек НАТО заявил о готовности альянса обсуждать с Россией «чувствительные вопросы»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов обсуждать с Россией «чувствительные вопросы», в том числе ситуацию на Украине.

«Мы готовы к диалогу, включая в рамках Совета Россия — НАТО, обсуждать чувствительные вопросы, в том числе ситуацию вокруг Украины, потому что мы верим, что это самый лучший способ урегулирования этих вопросов», — приводит РИА Новости его слова на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Польши Анджеем Дудой.

Столтенберг выразил сожаление, что Россия прекратила работу миссии при НАТО в Брюсселе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия стран НАТО в целом и США в частности по «военному освоению» Украины ведут к эскалации ситуации в Донбассе.