В МИД России заявили, что действия США и НАТО повышают риски эскалации ситуации в Донбассе
- РИА Новости
«Конечно, идёт глобальная дестабилизация обстановки, повышаются риски эскалации», — сказала она на брифинге с журналистами в ответ на сообщения американских СМИ о планах по отправке военных советников и оружия на Украину.
Захарова напомнила, что Североатлантический альянс проводит военные учения с участием украинских военнослужащих, а также поставляет Киеву оружие.
«Ну и в принципе глобально продолжается такое военное освоение этой страны (Украины. — RT)», — добавила дипломат.
Ранее в МИД России заявили, что отчёты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе говорят о наступательных действиях армии Украины на ряд пунктов на юго-востоке страны.