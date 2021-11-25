Захарова: отчёты СММ ОБСЕ говорят о наступательных действиях ВСУ в Донбассе

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Отчёты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе говорят о наступательных действиях армии Украины на ряд пунктов на юго-востоке страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.
Захарова: отчёты СММ ОБСЕ говорят о наступательных действиях ВСУ в Донбассе
  • РИА Новости

«Горячие головы киевского режима, ощущая, видимо, полную безнаказанность, выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса. Нагнетается обстановка в зоне конфликта. Продолжает поступать информация об использовании запрещённых минским комплексом мер вооружений, которые поставляются на Украину странами НАТО», — сказала она.

Во время выступления Захарова отметила, что отчёты СММ ОБСЕ свидетельствуют о наступательных действиях ВСУ в районе Гранитного и Старомарьевки.

Как ранее сообщил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, Киев демонстрирует полную деградацию позиции по вопросу политического урегулирования в Донбассе.

24 ноября президент России Владимир Путин в беседе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем заявил о провокационных действиях Киева, которые направлены на обострение ситуации в Донбассе.

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