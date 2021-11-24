Грызлов заявил о деградации позиции Киева по вопросу урегулирования в Донбассе

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Киев демонстрирует полную деградацию позиции по вопросу политического урегулирования в Донбассе, заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по окончании заседания.
Грызлов заявил о деградации позиции Киева по вопросу урегулирования в Донбассе
  • AP

«Украинская сторона отказалась от любой работы по согласованию с Донбассом дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, настаивая на обсуждении изолированного закона об особом статусе, которое показало свою неэффективность», — сказал Грызлов, его слова приводит ТАСС.

Замечание самопровозглашённых ЛНР и ДНР о нежелании Киева вести предписанный комплексом мер с марта 2015 года диалог о параметрах особого статуса «было проигнорировано», добавил он.

«Наша рекомендация сторонам обсудить имеющиеся в проектах дорожных карт параметры будущего режима сосуществования Украины и Донбасса была поддержана Донецком и Луганском, но отвергнута Киевом. Это явная и полная деградация политической позиции украинских властей, реально неготовых предметно договариваться со второй стороной конфликта», — заключил Грызлов.

Ранее Грызлов заявлял, что представители Киева на заседании проигнорировали конструктивные предложения самопровозглашённых республик.

24 ноября президент России Владимир Путин в беседе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем заявил о провокационных действиях Киева, которые направлены на обострение ситуации в Донбассе.

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