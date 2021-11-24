Путин в беседе с главой Евросовета Мишелем отметил провокации Киева в Донбассе

Президент России Владимир Путин в беседе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем заявил о провокационных действиях Киева, которые направлены на обострение ситуации в Донбассе. Глава государства также отметил необходимость прекращения осуществляемой украинскими властями политики дискриминации русскоязычного населения, которая нарушает международные обязательства Украины.

«В ходе обмена мнениями по внутриукраинскому конфликту подчёркнута безальтернативность минского комплекса мер как основы урегулирования. Президент России выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися провокациями украинской стороны, направленными на обострение обстановки на линии соприкосновения», — сообщила пресс-служба Кремля.

22 ноября президент России в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил, что Киев по-прежнему отказывается от выполнения Минских соглашений и достигнутых в нормандском формате договорённостей.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее констатировал публичный выход Украины из Минских соглашений.

Он отметил, что в Москве встревожены упрямством, с которым Берлин и Париж потакают желанию Киева не исполнять положения документа.

В начале сентября в Киеве заявили, что Украине удалось сняться с «крючка Минских соглашений».