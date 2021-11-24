Путин в беседе с главой Евросовета Мишелем отметил провокации Киева в Донбассе

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Президент России Владимир Путин в беседе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем заявил о провокационных действиях Киева, которые направлены на обострение ситуации в Донбассе. Глава государства также отметил необходимость прекращения осуществляемой украинскими властями политики дискриминации русскоязычного населения, которая нарушает международные обязательства Украины.
Путин в беседе с главой Евросовета Мишелем отметил провокации Киева в Донбассе
  • AP

«В ходе обмена мнениями по внутриукраинскому конфликту подчёркнута безальтернативность минского комплекса мер как основы урегулирования. Президент России выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися провокациями украинской стороны, направленными на обострение обстановки на линии соприкосновения», — сообщила пресс-служба Кремля.

22 ноября президент России в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил, что Киев по-прежнему отказывается от выполнения Минских соглашений и достигнутых в нормандском формате договорённостей.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее констатировал публичный выход Украины из Минских соглашений.

Он отметил, что в Москве встревожены упрямством, с которым Берлин и Париж потакают желанию Киева не исполнять положения документа.

В начале сентября в Киеве заявили, что Украине удалось сняться с «крючка Минских соглашений».

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