Путин в беседе с главой Евросовета Мишелем отметил провокации Киева в Донбассе
- AP
«В ходе обмена мнениями по внутриукраинскому конфликту подчёркнута безальтернативность минского комплекса мер как основы урегулирования. Президент России выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися провокациями украинской стороны, направленными на обострение обстановки на линии соприкосновения», — сообщила пресс-служба Кремля.
22 ноября президент России в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил, что Киев по-прежнему отказывается от выполнения Минских соглашений и достигнутых в нормандском формате договорённостей.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее констатировал публичный выход Украины из Минских соглашений.
Он отметил, что в Москве встревожены упрямством, с которым Берлин и Париж потакают желанию Киева не исполнять положения документа.
В начале сентября в Киеве заявили, что Украине удалось сняться с «крючка Минских соглашений».