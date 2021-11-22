Путин в беседе с Драги напомнил об отказе Киева выполнять Минские соглашения

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил, что Киев по-прежнему отказывается от выполнения Минских соглашений и достигнутых в нормандском формате договорённостей.

«Особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в Донбассе, в том числе применение запрещённых минским комплексом мер вооружений», — сообщила пресс-служба Кремля.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее констатировал публичный выход Украины из Минских соглашений.

Он отметил, что в Москве встревожены упрямством, с которым Берлин и Париж потакают желанию Киева не исполнять положения документа.

В начале сентября в Киеве заявили, что Украине удалось сняться с «крючка Минских соглашений».