Путин в беседе с Драги напомнил об отказе Киева выполнять Минские соглашения
- РИА Новости
«Особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в Донбассе, в том числе применение запрещённых минским комплексом мер вооружений», — сообщила пресс-служба Кремля.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее констатировал публичный выход Украины из Минских соглашений.
Он отметил, что в Москве встревожены упрямством, с которым Берлин и Париж потакают желанию Киева не исполнять положения документа.
В начале сентября в Киеве заявили, что Украине удалось сняться с «крючка Минских соглашений».