Пентагон намерен расширить военную инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана

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В Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты расширят военную инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана в рамках стратегии сдерживания Китая. В частности, США разместят в Австралии истребительную и бомбардировочную авиацию на ротационной основе, заявила исполняющая обязанности заместителя помощника американского министра обороны по политическим вопросам Мара Карлин.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Эти инициативы включают... расширение инфраструктуры в Австралии и на островах Тихого океана и базирование авиации в Австралии на ротационной основе», — сказала Карлин.

Ранее в Белом доме не исключили, что военный альянс AUKUS, куда входят США, Австралия и Великобритания, может быть расширен в будущем.

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