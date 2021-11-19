В США допускают расширение альянса AUKUS в будущем

Соединённые Штаты не исключили, что военный альянс AUKUS может быть расширен в будущем. Об этом заявил координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности при Белом доме Курт Кэмпбелл.

«Считаю, есть желание взаимодействовать, чтобы определить, что мы можем узнать друг у друга, чем мы можем воспользоваться каждый для своей пользы применимыми на практике способами, которые помогают формировать более эффективный подход в сфере безопасности и сдерживания», — приводит ТАСС его слова.

Кэмпбелл отметил, что эта часть взаимодействия альянса должна быть открытой.

«И мы ожидаем, что другие страны — как в Азии, так и в Европе — будут принимать в этом с нами участие. Возможно, не сразу, но с течением времени», — заключил он.

Ранее спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт заявил, что Соединённые Штаты готовы ответить на вопросы России по поводу альянса AUKUS.