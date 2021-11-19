В США допускают расширение альянса AUKUS в будущем

Короткая ссылка
Соединённые Штаты не исключили, что военный альянс AUKUS может быть расширен в будущем. Об этом заявил координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности при Белом доме Курт Кэмпбелл.
В США допускают расширение альянса AUKUS в будущем
  • Reuters

«Считаю, есть желание взаимодействовать, чтобы определить, что мы можем узнать друг у друга, чем мы можем воспользоваться каждый для своей пользы применимыми на практике способами, которые помогают формировать более эффективный подход в сфере безопасности и сдерживания», — приводит ТАСС его слова.

Кэмпбелл отметил, что эта часть взаимодействия альянса должна быть открытой.

«И мы ожидаем, что другие страны — как в Азии, так и в Европе — будут принимать в этом с нами участие. Возможно, не сразу, но с течением времени», — заключил он.

Ранее спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт заявил, что Соединённые Штаты готовы ответить на вопросы России по поводу альянса AUKUS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить