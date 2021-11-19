В США допускают расширение альянса AUKUS в будущем
- Reuters
«Считаю, есть желание взаимодействовать, чтобы определить, что мы можем узнать друг у друга, чем мы можем воспользоваться каждый для своей пользы применимыми на практике способами, которые помогают формировать более эффективный подход в сфере безопасности и сдерживания», — приводит ТАСС его слова.
Кэмпбелл отметил, что эта часть взаимодействия альянса должна быть открытой.
«И мы ожидаем, что другие страны — как в Азии, так и в Европе — будут принимать в этом с нами участие. Возможно, не сразу, но с течением времени», — заключил он.
Ранее спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт заявил, что Соединённые Штаты готовы ответить на вопросы России по поводу альянса AUKUS.