США готовы ответить на вопросы России по поводу AUKUS

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Соединённые Штаты готовы ответить на вопросы России по поводу альянса AUKUS, если они возникнут, заявил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт.
США готовы ответить на вопросы России по поводу AUKUS
  • AP

«Мы были предельно чёткими по поводу того, о чём это и что мы пытаемся сделать. Так что если у них есть вопросы, они могут их задать, и мы ответим на них», — ответил он на вопрос РИА Новости, готовы ли США предоставить дополнительную информацию России по AUKUS.

16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.

По мнению президента России Владимира Путина, создание нового альянса подрывает региональную стабильность.

Он отметил, что дружба «между собой» является позитивным шагом, но «дружить против кого-то — плохо».

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