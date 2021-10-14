Путин считает создание альянса AUKUS подрывом региональной стабильности

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу CNBC заявил, что создание альянса AUKUS подрывает региональную стабильность.

«Создание каких-то блоков, в том числе и того, о котором вы упомянули, США — Великобритания — Австралия, безусловно, подрывает региональную стабильность», — приводятся его слова на сайте Кремля.

Путин отметил, что дружба между собой является позитивным шагом, но «дружить против кого-то — плохо».

«Это подрывает стабильность, о которой мы все говорим и о которой мы все заботимся», — добавил российский лидер.

16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.

В 2019 году Владимир Путин призвал отказаться от «блоковой философии» ради достижения мировой безопасности.