Путин призвал отказаться от «блоковой философии» ради безопасности

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Президент России Владимир Путин в интервью Corriere della Sera призвал отказаться от принципов холодной войны и «блоковой философии» ради достижения мировой безопасности.

Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

«Для того чтобы преодолеть нынешнюю нездоровую ситуацию, необходимо отказаться от архаичных, времён холодной войны концепций «сдерживания», «блоковой философии». Система безопасности должна быть единой и неделимой», — заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что современная система безопасности должна быть основана на принципах межгосударственного общения в соответствии с Уставом ООН, исключающим применение силы и вмешательство во внутренние дела суверенных стран.

Путин также отметил роль Италии в укреплении взаимопонимания в Европе и заявил о готовности к сотрудничеству со всеми странами по противодействию международному терроризму, наркотрафику и киберпреступности.

Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита G20 призвал построить новую архитектуру доверия и безопасности между Европой и Россией.

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