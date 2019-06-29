Макрон призвал построить «новую архитектуру доверия» с Россией
- Reuters
Французский лидер подчеркнул, что у России и Европы множество общих вопросов для обсуждения — ситуация в Сирии, на Украине, на африканском континенте, а также вопросы мировой стабильности и ядерного разоружения.
«Мы должны построить новую архитектуру доверия и безопасности между Европой и Россией... Мы можем также построить новое партнёрство», — цитирует Макрона РИА Новости.
По его словам, Европе следует создать «новую грамматику» отношений с Москвой при условии усилий с обеих сторон, в том числе для решения проблемы киберугроз.
Ранее в Кремле отметили, что в ходе переговоров с Владимиром Путиным Макрон выступил за новый импульс в торгово-экономических и культурных связях двух стран.