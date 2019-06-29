В Кремле оценили переговоры Путина и Макрона на G20

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон на встрече в Японии обсудили необходимость активизации нормандского формата, а также Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пробежались по двусторонним отношениям, такая сверка часов по основным (вопросам. — RT). Макрон является сторонником того, чтобы придать импульс и в торгово-экономической сфере, и в культурной сфере», — цитирует его РИА Новости.

Песков отметил, что в настоящее время идёт подготовка к встрече два на два — министров иностранных дел и глав Минобороны.

При этом отвечая на вопрос о том, есть ли понимание, когда может состояться встреча в нормандском формате, Песков сказал: «Нет, никакого понимания пока нет, пока нужно, чтобы на рабочем уровне встретились».

Ранее Песков сообщил, что помощники глав государств «нормандской четвёрки» на собственной встрече решат, «есть ли почва», необходимая для встречи лидеров стран.

Со своей стороны, Макрон заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что ожидает саммит «нормандской четвёрки» в июле.

Как отмечается, встреча советников лидеров стран нормандского формата состоится 12 июля.