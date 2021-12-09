«Настроены к нам недружественно»: Путин заявил о конфронтационной линии в политике НАТО по отношению к России

Владимир Путин заявил, что НАТО занимает недружественную и конфронтационную позицию по отношению к Москве и прямо объявляет Россию своим противником. По словам президента, перспектива расширения альянса на восток за счёт Украины — один из важнейших вопросов в плане обеспечения безопасности РФ на среднесрочную и даже стратегическую перспективу. Путин добавил, что этот вопрос обсуждался в ходе его переговоров с Джо Байденом и президенты договорились создать структуру, которая предметно занималась бы этой проблемой.

Североатлантический альянс проводит явно конфронтационную политику в отношении РФ, и это вызывает сожаление в Москве, поскольку российская сторона не стремится к конфликту с кем бы то ни было. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

«Высылка наших дипломатов, которая в конечном итоге привела к тому, что мы закрыли соответствующую натовскую структуру в Москве, говорит о том, что структура настроена к нам, мягко говоря, недружественно. Кроме того, объявляет Россию своим противником», — пояснил президент.

По словам Путина, расширение НАТО на восток (в том числе за счёт Украины) — очень чувствительная тема для Москвы, которую он, в частности, обсуждал в ходе переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом.

«Это один из ключевых вопросов обеспечения безопасности России на среднесрочную и даже стратегическую перспективу. Мы об этом говорим постоянно, публично, предупреждаем наших партнёров о том, что для нас это неприемлемо», — подчеркнул президент.

«Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения безопасности, но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон и не подрывать интересы других стран, в данном случае России», — пояснил он.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать тезис о якобы готовящемся «нападении» России на Украину (эта тема последний месяц активно муссируется западными СМИ и политиками), Путин назвал соответствующий вопрос провокационным.

«Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной или более отдалённой перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнёрами, со всеми нашими партнёрами», — сказал Путин.

Он констатировал, что перспектива вступления Украины в НАТО не может не беспокоить Москву, поскольку за этим шагом последует размещение на территории страны военных контингентов, баз и угрожающего России оружия.

«Как же мы можем об этом не думать? Это было бы просто преступным бездействием с нашей стороны — безвольно наблюдать за тем, что там происходит. Вот это и является предметом наших переговоров, — добавил президент. — Мы договорились, что создадим соответствующую структуру, которая сможет заниматься этим предметно, обстоятельно, и представим соответствующие предложения. Надо сказать, что эта идея была сформулирована президентом Соединённых Штатов, я с ней согласился и сказал, что мы в ближайшее время представим и свои соображения, свои предложения на этот счёт».

Путин о НАТО: «Структура настроена к нам, мягко говоря, недружественно»

Перспективы встречи Россия — НАТО

Между тем президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает к 10 декабря объявить о встрече на высоком уровне с участием представителей России и «как минимум четырёх» стран НАТО, помимо США. Ожидается, что на этих переговорах будут обсуждаться высказанная Владимиром Путиным обеспокоенность касательно расширения военного блока на восток и перспективы снижения напряжённости в регионе.

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс позднее добавил, что подробности консультаций с участием России и стран НАТО станут известны позднее.

Кроме того, в ходе беседы с журналистами 8 декабря Байден сказал, что США сейчас не рассматривают возможность применения вооружённых сил в одностороннем порядке для противодействия России из-за обстановки на Украине. Позднее в пресс-службе Белого дома добавили, что президент обсудит ситуацию с Владимиром Зеленским, а затем — со странами «бухарестской девятки» (Болгарией, Венгрией, Латвией, Литвой, Польшей, Румынией, Словакией, Чехией и Эстонией).

Онлайн-саммит

Напомним, Путин и Байден провели разговор по закрытому каналу видеосвязи 7 декабря. Лидеры беседовали чуть больше двух часов. Согласно сообщению Кремля, украинская проблематика и отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений заняли «преобладающее место» в переговорах. В частности, Владимир Путин выразил озабоченность относительно «деструктивной линии Киева», указав американскому лидеру на конкретные примеры подобного поведения украинской стороны.

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Он также предостерёг от попыток переложить ответственность за «угрожающее», с точки зрения США, перемещение российских войск у границы с Украиной, отметив, что именно НАТО первым предприняло «опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал» у границ РФ.

Вместе с тем российский президент подчеркнул, что Москва «серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений».

МИД о военной активности США и НАТО

На этом фоне в российском МИД заявили, что Россия оставляет за собой право реагировать на опасную активность США и стран — членов НАТО по периметру российских границ, в том числе на полёты боевой авиации и опасные манёвры кораблей ВМС.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Россия призывает к «предметному диалогу по гарантиям безопасности и обсуждению путей снижения военно-политической напряжённости».