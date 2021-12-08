Байден заявил, что уведомил Путина о введении санкций в случае «вторжения» на Украину
- AP
«Я был весьма прямолинеен... Он был вежлив, но я ясно дал понять, что, если он действительно вторгнется на Украину, будут серьёзные последствия, экономические последствия, подобных которым никогда не было», — сказал Байден, слова которого приводит ТАСС.
Президент США добавил, что понимает возможность принятия Россией ответных мер на такие рестрикции.
Также Байден заявил, что рассчитывает к 10 декабря объявить о встрече с участием России и странами НАТО для обсуждения обеспокоенности российской стороны действиями альянса.