Блинкен обсудил саммит Россия — США с генсеком НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил состоявшийся виртуальный саммит Россия — США с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Госсекретарь Блинкен поговорил сегодня с генеральным секретарём НАТО Столтенбергом. Они обсудили состоявшийся 7 декабря разговор между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным и возможности НАТО по дальнейшему ответу на российскую агрессию на Украине», — говорится в заявлении пресс-службы Госдепа.

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что детали консультаций с участием России и стран НАТО станут известны позднее на текущей неделе.

8 декабря американский президент Джо Байден заявил, что рассчитывает к 10 декабря объявить о встрече с участием России и стран НАТО для обсуждения обеспокоенности российской стороны действиями альянса.