Блинкен обсудил саммит Россия — США с генсеком НАТО
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«Госсекретарь Блинкен поговорил сегодня с генеральным секретарём НАТО Столтенбергом. Они обсудили состоявшийся 7 декабря разговор между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным и возможности НАТО по дальнейшему ответу на российскую агрессию на Украине», — говорится в заявлении пресс-службы Госдепа.
Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что детали консультаций с участием России и стран НАТО станут известны позднее на текущей неделе.
8 декабря американский президент Джо Байден заявил, что рассчитывает к 10 декабря объявить о встрече с участием России и стран НАТО для обсуждения обеспокоенности российской стороны действиями альянса.