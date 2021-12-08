Госдеп: детали о встрече России и НАТО станут известны позднее на текущей неделе

Детали консультаций с участием России и стран НАТО станут известны позднее на текущей неделе, сообщил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

«Информация на этот счёт поступит от администрации позднее на этой неделе, я бы не хотел опережать её», — сказал он.

8 декабря американский президент Джо Байден заявил, что рассчитывает к 10 декабря объявить о встрече с участием России и стран НАТО для обсуждения обеспокоенности российской стороны действиями альянса.

Накануне российский президент Владимир Путин в беседе с Байденом подчеркнул, что Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

По словам президента, блок НАТО ведёт явно конфронтационную линию в отношении России, альянс недружествен и объявляет страну своим противником.