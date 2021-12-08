Путин: НАТО ведёт явно конфронтационную линию в отношении России

Блок НАТО ведёт явно конфронтационную линию в отношении России, альянс недружественен и объявляет страну своим противником, заявил российский президент Владимир Путин.

«Что касается НАТО, то это военный блок. К сожалению, блок НАТО ведёт явно конфронтационную линию в отношении России, последние вопросы вроде бы как технического характера, тем не менее высылка наших дипломатов, которая в конечном итоге привела к тому, что мы закрыли соответствующую структуру натовскую в Москве, говорит о том, что структура настроена к нам, мягко говоря, недружественно. Кроме того, и объявляет Россию своим противником», — сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи.

Также президент отметил, что расширение НАТО на восток за счёт Украины — это один из важнейших вопросов безопасности России на стратегическую перспективу.