«Подобные высказывания — безответственны»: в посольстве РФ осудили сенатора США за слова о ядерном ударе по России

Посольство России в США назвало безответственными слова американского сенатора Роджера Уикера о возможном применении ядерного оружия против РФ в случае «агрессии» в отношении Украины. В дипмиссии отметили, что подобные заявления не помогут Москве и Вашингтону выйти из «нынешней острой фазы» отношений. Вдобавок, в посольстве подчеркнули, что политику, работающему в законодательном органе США, «не подобает шутить с ядерным оружием». Представители российских парламентских кругов в беседе с RT также раскритиковали слова американского сенатора. Негативно отреагировала на заявление Уикера и бывший конгрессмен Тулси Габбард.

Слова американского сенатора Роджера Уикера о возможности применения ядерного оружия против России для защиты Украины от «нападения» РФ безответственны. Об этом заявили в российском посольстве.

Как отметили в дипмиссии, 7 декабря в эфире американского телеканала Fox News член комитета сената по вооружённым делам рекомендовал президенту США в случае эскалации внутриукраинского кризиса «не исключать возможность военных действий, включая превентивное применение ядерного оружия против России».

«Не стал бы исключать (размещение. — RT) американских войск на местах. Мы не исключаем применения ядерного оружия первыми», — сказал Уикер.

По мнению российских дипломатов, «подобные высказывания — безответственны». Они призвали ознакомиться с совместным заявлением президентов России и США от 16 июня 2021 года, в котором подтверждена приверженность стран принципу, при котором «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана».

«Вряд ли непродуманные заявления Роджера Уикера помогут нам выйти из нынешней острой фазы российско-американских отношений. Шутить с ядерным оружием не подобает американскому политику, работающему в законодательном органе США», — говорится в комментарии посольства России в Соединённых Штатах.

В посольстве также заметили, что в штате Миссисипи, который представляет Уикер, расположены филиалы крупных компаний, занимающихся разработкой военной техники, в частности, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon и General Atomics.

«В этой связи возникают вопросы. Чьи интересы продвигает сенатор, призывая к войне — украинцев или ВПК США? Разве можно позволить, чтобы интересы наживы на производстве вооружений доминировали над стремлением народов обезопасить себя от угрозы ракетно-ядерной войны?» — заявили в посольстве РФ.

Завершая комментарий, российские дипломаты подчеркнули, что 7 декабря Владимир Путин и Джо Байден «обозначили контуры возможного снижения напряжённости» между Россией и США и добавили, что теперь представителям обоих государств предстоит «серьёзная, профессиональная и вдумчивая работа по согласованию долгосрочных гарантий безопасности».

«Такой диалог требует спокойствия и готовности к компромиссу», — указали в дипмиссии.

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Напомним, что на протяжении последних недель на Западе активно раскручивалась тема якобы готовящейся «агрессии» в отношении Украины со стороны России. На этом фоне 7 декабря состоялись переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом. В ходе беседы американский лидер заявил о готовности ввести жёсткие антироссийские санкции в случае «агрессивных действий» против украинской стороны. При этом Путин подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на Москву, поскольку именно НАТО предпринимает «опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал» у российских границ.

«Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений», — говорилось в сообщении Кремля.

«Этот человек хочет выключить жизнь на Земле?»

На заявление американского сенатора отреагировали и в российских парламентских кругах. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT назвал высказывания Уикера необдуманными.

«Этот человек хочет выключить жизнь на Земле? Наверное, он не понимает, что такое ядерный удар. Это низкое, мелкое популистское заявление недальновидного политика. К сожалению, в конгрессе США сегодня такие преобладают... Они никого не видят, ни одну страну, кроме США, не хотят ни думать, ни рассуждать», — сказал он.

При этом член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков указал, что американские политики часто говорят не соответствующие реальности вещи.

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«Такими словами он подогревает серьёзный конфликт между США и Россией, он говорит просто возмутительные вещи. Причём, предполагает, что США могут начать ядерную войну из-за каких-то проблем на границе с Украиной. Хотя он не знает детально об этих проблемах, даже не понимает, что их на самом деле нет, что всё это надуманно, что эта ситуация накручена и гипертрофирована, причём, делают это в значительной степени представители американских и европейских СМИ. Конечно, было бы правильно, если бы американское сообщество осудило само высказывание американского сенатора», — пояснил он.

Добавим, что высказывание Уикера также раскритиковали и в США. Как заявила бывший член палаты представителей конгресса США от Демократической партии Тулси Габбард, любого, кто предлагает рассматривать вариант превентивного ядерного удара, следует считать «сумасшедшим, социопатом или садистом». Она назвала «безумием» намерение использовать ядерное оружие ради «спасения украинской демократии», поскольку это приведёт к войне, которая уничтожит не только украинцев и американцев, но и весь мир.

«И самое безумное — что сенатор Уикер не исключение из правил. Подобную риторику мы слышим и от демократов, и от республиканцев в Конгрессе, и от администрации, и в СМИ. Их это не смущает, потому что они с этим согласны. Они сами продвигают ту же линию», — сказала Габбард.