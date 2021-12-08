МИД России вручил США ноту протеста в связи с воздушными инцидентами над Чёрным морем

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в связи с воздушными инцидентами, в том числе над Чёрным морем, посольству США в Москве вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях таких действий.
МИД России вручил США ноту протеста в связи с воздушными инцидентами над Чёрным морем
  • AP

«В связи с этими провокационными действиями посольству США в Москве 8 декабря была вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях подобной безрассудности», — сообщается в заявлении Захаровой.

Захарова отметила, что в сделанном американской стороне представлении перечислены недавние инциденты, которые «лишь по счастливой случайности» и благодаря своевременной реакции российских пилотов и авиадиспетчеров не привели к трагедии.

В МИД также подчеркнули, что опасная активность авиации НАТО заключается и в том, что полёты их военных самолётов осуществляются без радиосвязи, предоставления планов полёта и получения диспетчерского разрешения.

«Тем самым нарушаются базовые принципы международной аэронавигации в соответствии с Чикагской конвенцией о международной гражданской авиации 1944 года, а также другими нормами международного права», — заявила Захарова.

4 декабря во избежание опасного сближения с американским самолётом-разведчиком гражданский лайнер, направлявшийся из Тель-Авива в Москву, сменил курс над Чёрным морем. В Росавиации сообщили, что российские авиационные власти инициируют протест по инциденту над Чёрным морем по дипломатическим каналам.

При этом в Пентагоне отрицают заявления о том, что манёвры самолёта-разведчика США создали угрозу для российского пассажирского лайнера.

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