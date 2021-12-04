Авиавласти России инициируют протест по инциденту над Чёрным морем
«В воздушном пространстве над открытыми водами Чёрного моря предотвращены угрозы полётам гражданских воздушных судов. Увеличившаяся интенсивность полётов самолётов НАТО у границ Российской Федерации, в том числе над Чёрным морем, создаёт риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов», — приводит РИА Новости слова представительницы Росавиации.
Она отметила, что «российскими авиационными властями будет инициировано направление протеста по дипломатическим каналам».
По её словам, 3 декабря самолёт рейса Тель-Авив — Москва сменил эшелон из-за самолёта-разведчика НАТО; борт НАТО пересекал установленный для гражданских судов маршрут, на запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал.
Ранее в пресс-службе российской авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что самолёт, следовавший рейсом Тель-Авив — Москва, сменил эшелон по указанию диспетчера, так как траекторию движения пересекал другой борт.