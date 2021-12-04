Авиавласти России инициируют протест по инциденту над Чёрным морем

В Росавиации сообщили, что российские авиационные власти инициируют протест по инциденту над Чёрным морем по дипломатическим каналам.

«В воздушном пространстве над открытыми водами Чёрного моря предотвращены угрозы полётам гражданских воздушных судов. Увеличившаяся интенсивность полётов самолётов НАТО у границ Российской Федерации, в том числе над Чёрным морем, создаёт риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов», — приводит РИА Новости слова представительницы Росавиации.

Она отметила, что «российскими авиационными властями будет инициировано направление протеста по дипломатическим каналам».

По её словам, 3 декабря самолёт рейса Тель-Авив — Москва сменил эшелон из-за самолёта-разведчика НАТО; борт НАТО пересекал установленный для гражданских судов маршрут, на запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал.

Ранее в пресс-службе российской авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что самолёт, следовавший рейсом Тель-Авив — Москва, сменил эшелон по указанию диспетчера, так как траекторию движения пересекал другой борт.