В «Аэрофлоте» подтвердили вынужденную смену курса рейса Тель-Авив — Москва

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В пресс-службе российской авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что самолёт, следовавший рейсом Тель-Авив — Москва, сменил эшелон по указанию диспетчера, так как траекторию движения пересекал другой борт.
В «Аэрофлоте» подтвердили вынужденную смену курса рейса Тель-Авив — Москва
  • РИА Новости

«3 декабря экипаж самолёта «Аэрофлота» А330-300, выполнявшего рейс SU501 из Тель-Авива в Москву, действительно получил команду о смене эшелона до Fl 330, а затем до Fl 310. Указание поступило от диспетчера УВД и было связано с тем, что траекторию движения пересекало другое воздушное судно», — приводит РИА Новости сообщение авиакомпании.

Отмечается, что на борту самолёта находились 142 пассажира.

Экипаж выполнил команды диспетчеров по смене эшелона и наблюдал момент расхождения с другим самолётом.

Ранее Интерфакс со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах сообщал, что во избежание опасного сближения с американским самолётом-разведчиком гражданский лайнер, направлявшийся из Тель-Авива в Москву, сменил курс над Чёрным морем.

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