Гражданский самолёт из Тель-Авива сменил курс из-за самолёта-разведчика США

Во избежание опасного сближения с американским самолётом-разведчиком гражданский лайнер, направлявшийся из Тель-Авива в Москву, сменил курс над Чёрным морем.

По данным источника Интерфакса в авиадиспетчерских службах, ранее один из самолётов-разведчиков США над Чёрным морем пересекал трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому рейсу Airbus Тель-Авив — Москва.

Экипаж самолёта доложил о срабатывании сигнализации, оповещающей об опасном сближении.

«Между самолётами по вертикали было менее 20 м. Диспетчеры дали команду гражданскому самолёту снизиться на 500 м и занять более безопасный эшелон», — сообщил собеседник издания.

На запросы с земли самолёт-нарушитель не ответил.

По данным Национального центра управления обороной России, 3 декабря отечественные истребители Су-27 и Су-30 сопроводили стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт разведки и целеуказания CL-600 ARTEMIS Сухопутных войск США над Чёрным морем.