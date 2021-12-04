Гражданский самолёт из Тель-Авива сменил курс из-за самолёта-разведчика США

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Во избежание опасного сближения с американским самолётом-разведчиком гражданский лайнер, направлявшийся из Тель-Авива в Москву, сменил курс над Чёрным морем.
Гражданский самолёт из Тель-Авива сменил курс из-за самолёта-разведчика США
  • РИА Новости

По данным источника Интерфакса в авиадиспетчерских службах, ранее один из самолётов-разведчиков США над Чёрным морем пересекал трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому рейсу Airbus Тель-Авив — Москва.

Экипаж самолёта доложил о срабатывании сигнализации, оповещающей об опасном сближении.

«Между самолётами по вертикали было менее 20 м. Диспетчеры дали команду гражданскому самолёту снизиться на 500 м и занять более безопасный эшелон», — сообщил собеседник издания.

На запросы с земли самолёт-нарушитель не ответил.

По данным Национального центра управления обороной России, 3 декабря отечественные  истребители Су-27 и Су-30 сопроводили стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт разведки и целеуказания CL-600 ARTEMIS Сухопутных войск США над Чёрным морем.

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