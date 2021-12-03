Российские истребители сопроводили два самолёта разведки США над Чёрным морем

Российские истребители Су-27 и Су-30 сопроводили стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт разведки и целеуказания CL-600 ARTEMIS Сухопутных войск США над Чёрным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Национального центра управления обороной России.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства... были обнаружены приближающиеся к государственной границе России воздушные цели», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что в целях опознания объектов и недопущения нарушения границы в воздух поднялись истребители Су-27 и Су-30.

Экипажам истребителей удалось опознать воздушные цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт разведки и целеуказания CL-600 ARTEMIS Сухопутных войск США.

(Истребители. — RT) сопроводили их над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

В ноябре сообщалось, что радиолокационные средства зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России за сутки засекли и сопроводили шесть самолётов-разведчиков НАТО в районе Чёрного моря.