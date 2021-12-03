Российские истребители сопроводили два самолёта разведки США над Чёрным морем

Короткая ссылка
Российские истребители Су-27 и Су-30 сопроводили стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт разведки и целеуказания CL-600 ARTEMIS Сухопутных войск США над Чёрным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Национального центра управления обороной России.
Российские истребители сопроводили два самолёта разведки США над Чёрным морем
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Российскими средствами контроля воздушного пространства... были обнаружены приближающиеся к государственной границе России воздушные цели», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что в целях опознания объектов и недопущения нарушения границы в воздух поднялись истребители Су-27 и Су-30.

Экипажам истребителей удалось опознать воздушные цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт разведки и целеуказания CL-600 ARTEMIS Сухопутных войск США.

(Истребители. — RT) сопроводили их над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

В ноябре сообщалось, что радиолокационные средства зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России за сутки засекли и сопроводили шесть самолётов-разведчиков НАТО в районе Чёрного моря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить