В Пентагоне отрицают, что самолёт-разведчик США создал угрозу лайнеру над Чёрным морем

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В Пентагоне отрицают заявления о том, что манёвры самолёта-разведчика США создали угрозу для российского пассажирского лайнера над Чёрным морем. По мнению пресс-секретаря американского военного ведомства Джона Кирби, «не было такой опасности».
В Пентагоне отрицают, что самолёт-разведчик США создал угрозу лайнеру над Чёрным морем
  • AP
  • © Alex Brandon

«Не было такой опасности, не было небезопасных и непрофессиональных манёвров, уж, конечно, не со стороны американских военных. Эта была ситуация, которую легко разрешили при помощи здравого смысла и рутинных процедур контроля воздушного движения», — сказал он на брифинге. Его слова приводит РИА Новости.

4 декабря во избежание опасного сближения с американским самолётом-разведчиком гражданский лайнер, направлявшийся из Тель-Авива в Москву, сменил курс над Чёрным морем.

В Росавиации сообщили, что российские авиационные власти инициируют протест по инциденту над Чёрным морем по дипломатическим каналам.

Как заявили в МИД России, действия ВВС США подвергают угрозе гражданскую авиацию.

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