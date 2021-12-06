В Пентагоне отрицают, что самолёт-разведчик США создал угрозу лайнеру над Чёрным морем
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«Не было такой опасности, не было небезопасных и непрофессиональных манёвров, уж, конечно, не со стороны американских военных. Эта была ситуация, которую легко разрешили при помощи здравого смысла и рутинных процедур контроля воздушного движения», — сказал он на брифинге. Его слова приводит РИА Новости.
4 декабря во избежание опасного сближения с американским самолётом-разведчиком гражданский лайнер, направлявшийся из Тель-Авива в Москву, сменил курс над Чёрным морем.
В Росавиации сообщили, что российские авиационные власти инициируют протест по инциденту над Чёрным морем по дипломатическим каналам.
Как заявили в МИД России, действия ВВС США подвергают угрозе гражданскую авиацию.