Захарова заявила об угрозе гражданской авиации от действий ВВС США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия ВВС США подвергают угрозе гражданскую авиацию. В частности, примером этого является недавний инцидент с участием американских лётчиков над Чёрным морем.

Как пояснила российский дипломат, 4 декабря самолёт-разведчик Соединённых Штатов над Чёрным морем совершил опасное сближение с гражданским лайнером.

«Действия ВВС США создали угрозу гражданской авиации. И если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Чёрного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей», — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее во избежание опасного сближения с американским самолётом-разведчиком гражданский лайнер, направлявшийся из Тель-Авива в Москву, сменил курс над Чёрным морем.

В Росавиации сообщили, что российские авиационные власти инициируют протест по инциденту над Чёрным морем по дипломатическим каналам.