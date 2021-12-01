Столтенберг призвал не путать партнёров и членов НАТО и оказываемую им помощь
- Reuters
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД НАТО в Риге.
«Конечно, есть разница между близким и ценным партнёром — Украиной, которой мы оказываем поддержку, и союзниками НАТО, которым обеспечена коллективная оборона и гарантии безопасности», — заявил Столтенберг.
Ранее генсек альянса подчеркнул, что НАТО предоставляет Киеву политическую и практическую поддержку и ценит Украину как партнёра.