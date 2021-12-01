Столтенберг призвал не путать партнёров и членов НАТО и оказываемую им помощь

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал не путать партнёров и членов альянса. Он напомнил, что Украина может рассчитывать только на поддержку блока, а не на «гарантии безопасности и коллективную оборону».
Столтенберг призвал не путать партнёров и членов НАТО и оказываемую им помощь
  • Reuters

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД НАТО в Риге.

«Конечно, есть разница между близким и ценным партнёром — Украиной, которой мы оказываем поддержку, и союзниками НАТО, которым обеспечена коллективная оборона и гарантии безопасности», — заявил Столтенберг.

Ранее генсек альянса подчеркнул, что НАТО предоставляет Киеву политическую и практическую поддержку и ценит Украину как партнёра.

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