Столтенберг призвал не путать партнёров и членов НАТО и оказываемую им помощь

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал не путать партнёров и членов альянса. Он напомнил, что Украина может рассчитывать только на поддержку блока, а не на «гарантии безопасности и коллективную оборону».

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД НАТО в Риге.

«Конечно, есть разница между близким и ценным партнёром — Украиной, которой мы оказываем поддержку, и союзниками НАТО, которым обеспечена коллективная оборона и гарантии безопасности», — заявил Столтенберг.

Ранее генсек альянса подчеркнул, что НАТО предоставляет Киеву политическую и практическую поддержку и ценит Украину как партнёра.