Столтенберг призвал не путать защиту союзников по НАТО с помощью Украине

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о потенциальной реакции альянса в случае обострения ситуации вокруг Украины, призвал не путать поддержку стран-членов и помощь партнёрам.
Столтенберг призвал не путать защиту союзников по НАТО с помощью Украине
  • AP

«Важно делать различие между союзниками по НАТО и партнёром — Украиной. Союзникам по НАТО мы гарантируем защиту в рамках Пятой статьи устава альянса, и мы будем защищать всех союзников. А Украина — это партнёр», — приводит слова Столтенберга Интерфакс-Украина.

Генсек альянса подчеркнул, что НАТО предоставляет Киеву политическую и практическую поддержку и ценит Украину как партнёра.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил о переброске военной техники стран НАТО к российским границам.

Он акцентировал внимание на том, что на Украине на линии соприкосновения в Донбассе аккумулируется всё больше сил и средств при поддержке возрастающего числа западных инструкторов.

Как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия не собирается ни на кого нападать.

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