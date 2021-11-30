Столтенберг призвал не путать защиту союзников по НАТО с помощью Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о потенциальной реакции альянса в случае обострения ситуации вокруг Украины, призвал не путать поддержку стран-членов и помощь партнёрам.

«Важно делать различие между союзниками по НАТО и партнёром — Украиной. Союзникам по НАТО мы гарантируем защиту в рамках Пятой статьи устава альянса, и мы будем защищать всех союзников. А Украина — это партнёр», — приводит слова Столтенберга Интерфакс-Украина.

Генсек альянса подчеркнул, что НАТО предоставляет Киеву политическую и практическую поддержку и ценит Украину как партнёра.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил о переброске военной техники стран НАТО к российским границам.

Он акцентировал внимание на том, что на Украине на линии соприкосновения в Донбассе аккумулируется всё больше сил и средств при поддержке возрастающего числа западных инструкторов.

Как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия не собирается ни на кого нападать.