Лавров заявил о переброске военной техники стран НАТО к границам России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о переброске военной техники стран НАТО к российским границам.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с бразильским коллегой Карлосом Алберто Франко Франсой.

«Ближе к нашим границам перебрасываются значительные подразделения и боевая техника стран НАТО, включая американскую и британскую. На самой Украине на линии соприкосновения в Донбассе аккумулируется всё больше сил и средств при поддержке возрастающего числа западных инструкторов», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее президент Польши Анджей Дуда предложил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу повысить готовность сил альянса на восточном фланге.