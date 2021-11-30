Лавров заявил о переброске военной техники стран НАТО к границам России

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о переброске военной техники стран НАТО к российским границам.
Лавров заявил о переброске военной техники стран НАТО к границам России
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Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с бразильским коллегой Карлосом Алберто Франко Франсой.

«Ближе к нашим границам перебрасываются значительные подразделения и боевая техника стран НАТО, включая американскую и британскую. На самой Украине на линии соприкосновения в Донбассе аккумулируется всё больше сил и средств при поддержке возрастающего числа западных инструкторов», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее президент Польши Анджей Дуда предложил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу повысить готовность сил альянса на восточном фланге. 

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