Советник Байдена обсудил с «бухарестской девяткой» Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил ситуацию на Украине со странами «бухарестской девятки».

По словам представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, США тесно консультируются с союзниками в Европе для определения способа проведения переговоров по безопасности, о которых недавно договорились президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин.

«Сегодня советник по национальной безопасности Салливан созванивался со своими партнёрами по B9», — цитирует РИА Новости Жан-Пьер.

В страны «девятки» входят Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.

10 декабря Джо Байден провёл переговоры с лидерами стран «бухарестской девятки», сообщает Белый дом.