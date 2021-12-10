Байден провёл переговоры с «бухарестской девяткой»

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Президент США Джо Байден провёл переговоры с лидерами стран «бухарестской девятки», сообщает Белый дом.
Байден провёл переговоры с «бухарестской девяткой»
  • AP
  • © Susan Walsh

«Разговор президента с лидерами «Бухарестской девятки» <...> продолжался с 15:17 до 15:57 по времени восточного побережья (23:17-23:57 мск)», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что беседа прошла по итогам онлайн-встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным и телефонного разговора американского лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В страны «девятки» входят Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.

Ранее стало известно, что американские военные чиновники пока не ведут консультаций об усилении восточного фланга НАТО.

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