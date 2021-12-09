Байден 9 декабря проведёт переговоры с Зеленским и «бухарестской девяткой»
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«Завтра президент Байден переговорит с президентом Украины Зеленским, чтобы обсудить рост военных сил России на границах Украины», — цитирует РИА Новости пресс-службу Белого дома.
После этого американский лидер созовёт звонок с лидерами «бухарестской девятки» для того чтобы проинформировать их о своём звонке с президентом России Владимиром Путиным.
В страны «девятки» входят Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.
Ранее стало известно, что американские военные чиновники пока не ведут консультаций об усилении восточного фланга НАТО.