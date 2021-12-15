В МИД России прокомментировали заявления о возможной отправке военных США в Европу

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Заявления Белого дома о возможной отправке в Восточную Европу военных подогревают антироссийские фобии и реваншистские настроения в Киеве. Такое мнение выразил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Об этом информирует РИА Новости.

Рябков заявил, что слова представителя Белого дома «прежде всего нацелены на то, чтобы разогревать реваншистские настроения в Киеве, разогревать антироссийские фобии и подходы государств, которые сами себя объявили «прифронтовыми».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты изучают возможность отправки военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации из-за Украины.

По её словам, «данная возможность находится на столе, если Россия решит вторгнуться на Украину».

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Россия и США поддерживают постоянный контакт на высоком уровне по поводу ситуации вокруг Украины.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не становилась враждебной для других государств.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью корреспонденту RT подчеркнул, что в Москве видят вбрасывание «многочисленных уток» о якобы запланированной агрессии России против Украины.

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