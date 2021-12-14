Белый дом: США рассматривают возможность отправки военных в Европу из-за Украины

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Соединённые Штаты изучают возможность отправки военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации из-за Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Белый дом: США рассматривают возможность отправки военных в Европу из-за Украины
  • Reuters
  • © Jonathan Drake

«Если вы посмотрите на 2014 году, многие из стран-партнёров по НАТО просили поддержки, просили увеличить (военное. — RT) присутствие или же просили дополнительного ротационного развёртывания (войск. — RT)», — цитирует РИА Новости Псаки.

По её словам, «данная возможность находится на столе, если Россия решит вторгнуться на Украину».

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Россия и США поддерживают постоянный контакт на высоком уровне по поводу ситуации вокруг Украины.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не становилась враждебной для других государств.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью корреспонденту RT подчеркнул, что в Москве видят вбрасывание «многочисленных уток» о якобы запланированной агрессии России против Украины.

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