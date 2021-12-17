Рябков: проекты по безопасности с США и НАТО должны рассматриваться комплексно

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Проекты соглашений о безопасности с США и НАТО должны рассматриваться комплексно, а не по «принципу меню», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков: проекты по безопасности с США и НАТО должны рассматриваться комплексно
  • РИА Новости

«Хотел бы отметить, что оба текста составлены не по принципу меню, где можно выбирать одно или другое, а они взаимно дополняют друг друга и должны рассматриваться в комплексе», — сказал он на брифинге для прессы, который транслировал RT.

Дипломат призвал американских партнёров отнестись к этим предложениям со всей серьёзностью с учётом накала международной обстановки. По мнению Рябкова, поиск путей снижения напряжённости входит в круг общих интересов.

«Мы заинтересованы в мире и стабильности на Европейском континенте. Президент России Путин неоднократно подчёркивал, что нам конфликты не нужны», — добавил замглавы российского МИД.

Ранее в Москве предложили Вашингтону не развёртывать ядерное оружие вне своих территорий и вернуть уже находящееся вооружение за их пределами.

Согласно соглашения, стороны должны ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развёртывания ядерного вооружения за рубежом.

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