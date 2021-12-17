Россия предложила США взять обязательства не развёртывать ядерное оружие вне своих территорий

Россия и США в рамках проекта договора о взаимных гарантиях безопасности обязуются не развёртывать ядерное оружие вне своих территорий, вернуть уже находящееся вооружение за её пределами.

«Стороны исключают развёртывание ядерного оружия вне национальной территории и возвращают такое оружие, уже развёрнутое за пределами национальной территории на момент вступления в силу настоящего Договора, на национальную территорию», — говорится в документе.

В соответствии с соглашениями, стороны должны ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развёртывания ядерного вооружения за рубежом.

Министерство иностранных дел России ранее опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.

В проекте говорится о подтверждении Москвой и Североатлантическим альянсом того, что они не рассматривают друг друга в качестве противников.