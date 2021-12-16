Захарова назвала ложными сообщения о желании России напасть на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире RT DE прокомментировала сообщения о возможности «нападения» России на Украину.

Она отметила, что, если почитать материалы западных СМИ, в частности немецкую прессу, складывается именно такое впечатление. Однако, по словам Захаровой, оно ложное и формируется намеренно.

«Это восприятие даже не искажённой действительности, а это заранее фейковая, дезинформационная кампания, которая нацелена, во-первых, на создание России в качестве агрессора. А во-вторых, наверное, на дополнительную напряжённость в регионе, связанном с Чёрным морем, Украиной, российско-украинской границей, ситуацией на юго-востоке Украины», — сказала официальный представитель ведомства.

Российский дипломат подчеркнула, что всё это не привнесёт элементов стабильности или безопасности как в целом в международные отношения, так и в региональную повестку.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты направят войска в страны НАТО при «вторжении» России на Украину.

Российский президент Владимир Путин во время пресс-конференции назвал провокационным вопрос о возможном «нападении» России на Украину.

Как подчеркнул глава государства, Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, при этом она вправе обеспечивать свою безопасность.