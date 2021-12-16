«Быть в центре внимания»: как Украина пугает Запад новой мировой войной в случае «вторжения» России

Вторжение на Украину приведёт к новой мировой войне. Об этом в интервью британским СМИ заявила украинский министр по делам ветеранов Юлия Лапутина. Она пояснила, что ради безопасности континентальной Европы нужно уделять внимание ситуации в её стране, так как в случае «российского вторжения» война распространится за пределы Украины. Эксперты отмечают, что подобной риторикой Киев хочет помешать возможному началу диалога между США и РФ по безопасности в Европе.

Агрессия против Украины может привести к новой мировой войне. Об этом заявила украинский министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в интервью британскому телеканалу Sky News.

Лапутина утвердительно ответила на вопрос о том, может ли вторжение на украинскую территорию спровоцировать новый глобальный вооружённый конфликт.

«Да. Потому что с геополитической точки зрения такое развитие событий представляется возможным. Следовательно... украинскому вопросу следует уделять внимание из соображений безопасности континента. Это — расползание войны в случае российского вторжения на Украину — будет не просто украинским, а гораздо более масштабным событием», — приводит Sky News слова Лапутиной.

Украинский министр также обвинила Россию в подготовке некого «инцидента» на Балканах, не пояснив, в чём он заключается.

«Если Россия совершит вторжение, то не надо забывать о Балканах. Русские сейчас заняты в Сербии тем, что пытаются спровоцировать инцидент на Балканах», — сказала Лапутина.

Миф о вторжении

Напомним, с начала ноября западные СМИ и политики утверждают, якобы у России есть планы осуществить вторжение на Украину. Эта информация активно распространяется в основном американскими и западноевропейскими газетами и телеканалами.

В своих материалах они опираются на анонимные источники в правительственных кругах США или ЕС, которые якобы знакомы с данными американской разведки по этому вопросу.

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Датой предполагаемого вторжения называется январь или февраль 2022 года. При этом газета Financial Times ранее сообщила, что не все страны Европы верили в возможность подобного сценария.

Однако, утверждало издание, Вашингтону удалось убедить европейских союзников, будто Москва вынашивает подобные планы, после продолжительного дипломатического воздействия и передачи неких разведданных.

В России неоднократно заявляли, что подобная информация не соответствует действительности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие сообщения искусственным нагнетанием истерики.

На фоне этой информационной кампании состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. После этого Белый дом сообщил, что Байден также заявил о готовности ввести жёсткие санкции в отношении России в случае «агрессии» против украинской стороны.

Такую информацию подтвердил Дмитрий Песков. Он сообщил, что президент США говорил о финансовой изоляции Москвы в случае «вторжения» России на Украину.

«Байден говорил о том, что вот если будет вот это эфемерное вторжение на Украину — видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда, — вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное», — отметил представитель Кремля.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что вопросы о планах российской агрессии против Украины являются провокационными, а Москва ведёт миролюбивую внешнюю политику.

«Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что Москва продолжает обсуждать эту ситуацию со всеми партнёрами, включая США. При этом вопрос возможного вступления Украины в НАТО беспокоит российскую сторону, подчеркнул президент.

«Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия», — сказал Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с главой Белого дома Джозефом Байденом в режиме видеоконференции, 7 декабря 2021 года

РИА Новости

© Михаил Метцель

По словам президента РФ, несмотря на выражение Москвой озабоченности на протяжении последних десятилетий, военная инфраструктура НАТО продолжала приближаться к границам России.

«И теперь мы видим комплексы противоракетной обороны в Польше и Румынии. У нас есть все основания полагать, что то же самое произойдёт в случае принятия Украины в НАТО, но уже на украинской территории. Как же мы можем об этом не думать, это было бы просто преступным бездействием с нашей стороны — безвольно наблюдать за тем, что там происходит», — подчеркнул Путин.

Провокационные заявления

Заявления, подобные тем, что сделала украинский министр Лапутина, говорят о том, что Киев опасается потери интереса со стороны Запада к теме мнимого российского вторжения, отметил в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Кроме того, украинская сторона явно не рада известиям о том, что администрация Байдена приняла к сведению возражения Москвы по поводу отсутствия задокументированных гарантий безопасности в Европе, которые бы учитывали интересы РФ, добавил политолог.

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«У многих участников этой информационной кампании о «вторжении» вызывает недовольство, что США и РФ могут начать диалог по таким гарантиям. Их появление обесценит политическую деятельность стран Прибалтики, Польши и Украины в отношении России», — пояснил эксперт.

Особо интересно в данном контексте упоминание Лапутиной Балкан и Сербии, которые до этого не фигурировали в информационной кампании по возможному «вторжению» на Украину, добавил Оленченко.

«Это заявление демонстрирует, что у Киева полностью отсутствует политическая самостоятельность. Подобные заключения украинские политические деятели выдают на основании того, что им говорят партнёры, которые беспокоятся по поводу того, что ряд балканских стран традиционно ориентирован на Россию», — пояснил собеседник RT.

Власти Украины продолжают паразитировать на декларируемом Киевом статусе жертвы агрессии, при этом игнорируя решение реальных внутренних проблем страны, отметил Владимир Оленченко.

«Вместо того чтобы заниматься хозяйственными делами, они последнее время пытаются привлечь к себе внимание, получить деньги под предлогом, что якобы Россия хочет совершить против них агрессию. Украине хочется быть в центре внимания. Украинские деятели готовы погубить своё население, чтобы удовлетворить свои политические амбиции», — подчеркнул эксперт.

Военнослужащий ВСУ в Донбассе

AP

© Andriy Dubchak

В свою очередь, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил в комментарии RT, что Киев хочет поддержать общий информационный фон о якобы готовящемся вторжении, который начинает постепенно размываться в западных СМИ.

При этом то, что такое заявление делает министр по делам ветеранов Украины, говорит об отсутствии какой-либо согласованности по этому вопросу в Киеве, добавил политолог.

«Очередной министр, высказывающий своё неподготовленное мнение по внешнеполитической ситуации, — это уже украинская традиция. Советники президента, министры из правительства — каждый имеет свои решения насчёт того, что делать с Крымом или с Донбассом. Ничего удивительного в этом нет. Тем более очередной подобный тезис является хорошим поводом перевернуть информационную повестку в свою сторону и не выполнять Минские соглашения», — пояснил Александр Михайлов.

Подобные заявления будут выноситься на публику до новой встречи президентов России и США, на которой можно ожидать предметного разговора по гарантиям безопасности в Европе, считает эксперт.