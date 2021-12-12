Байден предупредил о финансовой изоляции России в случае «вторжения» на Украину

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Президент США Джо Байден заявил, что в случае якобы «вторжения» России на Украину Москва будет изолирована финансово. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Байден предупредил о финансовой изоляции России в случае «вторжения» на Украину
  • AP

«Байден говорил о том, что вот если будет вот это эфемерное вторжение на Украину — видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда, — вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное», — приводится фрагмент программы в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьёва.

Ранее Байден сообщил, что в случае возможного «вторжения» России на Украину США направят свои войска в соседние страны НАТО.

В ноябре Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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