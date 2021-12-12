Байден предупредил о финансовой изоляции России в случае «вторжения» на Украину
- AP
«Байден говорил о том, что вот если будет вот это эфемерное вторжение на Украину — видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда, — вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное», — приводится фрагмент программы в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьёва.
Ранее Байден сообщил, что в случае возможного «вторжения» России на Украину США направят свои войска в соседние страны НАТО.
В ноябре Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.