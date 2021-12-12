Путин заявил Байдену, что российские войска никому не угрожают

Президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Президент чётко сказал, обращаясь к президенту США, что вы говорите о наших войсках, которые дислоцированы на территории России. Которые никому не угрожают. Но при этом вы говорите, сидя от нашей территории в 1000 км», — приводится фрагмент программы в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьёва.

Песков добавил, что Путин в своём заявлении говорил о территории России «и о Европе, которая является нашим общим домом», в то время как США «находятся по ту сторону океана».

Ранее Байден сообщил, что в случае возможного «вторжения» России на Украину США направят свои войска в соседние страны НАТО.

В ноябре Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.

12 ноября Bloomberg сообщал, что Соединённые Штаты выразили властям Евросоюза опасения из-за того, что Москва может рассматривать возможность «вторжения» на Украину.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения западных СМИ о якобы использовании Россией кризиса на польско-белорусской границе для подготовки «вторжения» на Украину являются мифологемой.