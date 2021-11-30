Политический жест: зачем президент Турции предложил стать посредником в урегулировании ситуации на Украине

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Александр Карпов, Алёна Медведева
Турция готова выступить в роли посредника между Киевом и Москвой в урегулировании ситуации на Украине, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. В офисе президента Украины инициативу оценили положительно. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, поэтому пути его решения через подобный формат найти будет нельзя. Эксперты отмечают, что Эрдоган подобными заявлениями реализует собственные внешнеполитические амбиции, а Киев должен выполнять Минские соглашения, а не искать новых посредников.
Политический жест: зачем президент Турции предложил стать посредником в урегулировании ситуации на Украине
  • Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский
  • © REUTERS/Gleb Garanich

Турция может выступить в роли посредника в урегулировании ситуации на Украине и готова обсуждать это с Москвой и Киевом. 

«Наша позиция по ситуации на Украине общеизвестна. Турция выступает за обеспечение мира с акцентом на положение крымских татар. Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с дружественной Россией. Контакты продолжаются. Надеемся, что регион не превратится в зону боевых действий и воцарится мир. Анкара выступает за позитивное развитие процессов. Турция готова к посредничеству. Готова обсуждать этот вопрос со сторонами», — цитирует агентство «Анадолу» турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Заявление прокомментировали в офисе президента Украины. Советник главы офиса Михаил Подоляк отметил, что Киев приветствует желание Эрдогана.

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«Безусловно, мы приветствуем все усилия, направленные на поиск оптимального решения для возвращения мира на Украину, для освобождения людей, которые удерживаются в плену или которые попали в тяжелейшие жизненные условия в связи с многолетними агрессивными действиями прокси-групп РФ. И тем более мы приветствуем усилия такого мощного игрока, которым сегодня является Турция на глобальном политическом рынке», — приводит его слова «РБК-Украина».

Подоляк заявил, что Зеленский и Эрдоган неоднократно обсуждали возможные действия для «эффективной стабилизации ситуации» в регионе.

Советник главы офиса украинского президента также сообщил, что Эрдоган передал Владимиру Путину список крымских татар, на освобождении которых настаивает Украина.

«Есть и другие такие примеры, в том числе и весьма деликатные, которые пока не подлежат публичному озвучиванию. Мы очень ценим эту активность президента Эрдогана и благодарны за неё. И было бы правильным, чтобы российская сторона не отвергала посреднические усилия президента Турции. Эти усилия справедливы, сбалансированы и отображают интересы всего нашего региона в целом», — сказал Подоляк.

Реакция Москвы

Стоит отметить, что ещё до заявления Эрдогана в ряде СМИ появилась информация о том, что президент Турции якобы предложил собрать саммит России, Турции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать неподтверждённые сообщения. При этом Песков пояснил, что сама идея такого саммита несостоятельна.

«Дело в том, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу, и на таком саммите найти пути решения проблемы будет невозможно. Стороной конфликта является, с одной стороны, Киев, а с другой стороны — представители самопровозглашённых республик», — подчеркнул Песков.

  • Кремль
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Кремле также оставили без реакции заявление о том, что Владимиру Путину через Эрдогана якобы был передан некий список удерживаемых лиц. При этом пресс-секретарь президента России отметил, что проблема со списками удерживаемых лиц есть.

«Проблема верификации списков давнишняя. До сих пор её решить не удалось. Проблема была и остаётся частью общего комплекса вопросов и проблем, которые есть между нами», — сказал Дмитрий Песков.

Особые отношения

Напомним, Турция официально отказывается признавать референдум в Крыму и вхождение полуострова в состав России. 

«Мы придаём значение защите территориальной целостности и суверенитету Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем», — заявил сам Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре на Генассамблее ООН.

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Ранее в МИД Турции заявили, что результаты выборов в Госдуму, прошедших в Крыму, не имеют для Анкары юридической силы. Дмитрий Песков, комментируя эту позицию, ответил, что Россия её не приемлет и надеется на изменение в будущем.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сделает из этого выводы, которые негативно скажутся на двусторонних отношениях с Анкарой.

Ещё одним камнем преткновения в российско-турецком диалоге стали действия Анкары по снабжению Киева оружием, в частности — ударными беспилотниками Bayraktar.

26 октября Генштаб Вооружённых сил Украины отчитался о первом боевом применении турецкого беспилотника в Донбассе. С его помощью был нанесён удар управляемой бомбой по одной из позиций бойцов самопровозглашённых республик. По словам Генштаба ВСУ, целью применения БПЛА стало «принуждение врага к прекращению огня».

Москва неоднократно отмечала, что продажей подобного вооружения Киеву турецкая сторона подпитывает милитаристские настроения Украины. Дмитрий Песков, комментируя первое боевое применение Bayraktar в Донбассе, отметил, что поставки оружия украинской стороне приводят к дестабилизации обстановки в зоне конфликта.  

«У нас действительно особые хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения», — сказал он.

  • Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин
  • Reuters
  • © Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin

При этом в Анкаре уже выразили недовольство тем, что в её адрес звучит критика из-за снабжения оружием государства, где продолжается военный конфликт. Так, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу потребовал не ассоциировать с его страной беспилотники, которые приобрела Украина.

«Как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине... Украина также должна перестать использовать название нашей страны… Турцию не за что винить в этой ситуации», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«На внутреннего потребителя»

Как отметил в беседе с RT эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков, предложение Эрдогана выглядит дежурным, так как оснований для переговоров с Украиной вне формата минских соглашений нет.

«Украина будет стоять на своей позиции и не будет нормально вести диалог с Россией, а тем более нам предлагают вести его ещё и через страну НАТО. Так как РФ не является стороной конфликта, что в таком формате можно обсуждать, непонятно», — подчеркнул эксперт.

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Эрдоган ведёт себя сверхактивно на внешнеполитическом направлении и стремится расширять влияние Турции, подчеркнул в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«В данном случае предложение посредничества находится в ряду других инициатив турецкого руководства, направленных на усиление позиций Анкары по достаточно широкому периметру близлежащих территорий. В отношениях Украины у Турции уже давно сформировалась подобная позиция. Пользуясь слабостью украинского государства и очевидной потерей интереса со стороны Евросоюза к Киеву, Турция стремится заполнить эту нишу — нишу западных стран — и сделать Украину своим протекторатом», — пояснил Шаповалов.

Подобные предложения призваны также сигнализировать о статусе Турции как важного игрока в регионе, отметил эксперт. 

«Турецкий лидер понимает, что Анкара не станет реальным посредником между Россией и Украиной. Но с точки зрения Эрдогана этот жест должен продемонстрировать усиление позиций Турции в мире, превращение Турции в важного актора международных отношений», — пояснил Шаповалов.

Сейчас в Турции имеется целый ряд значительных внутренних проблем, и администрации Эрдогана нужны новые успехи на всех направлениях, добавил Владимир Шаповалов.   

«Для Эрдогана это попытка увеличить важность и влияние Турции в мире и одномоментно это смена позиций в условиях тяжёлой экономической ситуации в самой Турции: упала лира и турецкое общество охватили протесты. Эрдоган пытается сыграть свою обычную игру — перевести внутриполитические проблемы во внешнеполитический успех, поэтому это заявление рассчитано и на внутреннего потребителя», — рассказал эксперт.

В свою очередь позиция Украины, которая приветствовала это предложение, политически слабая, добавил Шаповалов.

«Киев пытается выйти из политического тупика, в который он сам себя завёл, и рад любым подобным предложениям. Но никакой реальной пользы Украине это «посредничество» со стороны Турции не принесёт», — подчеркнул эксперт.

Для урегулирования конфликта на востоке Украины и стабилизации обстановки в регионе, всё что требуется сделать Киеву, — выполнить Минские соглашения, отметил Владимир Шаповалов. 

«Это международное обязательство Украины, которое она не выполняет», — заключил собеседник RT.

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