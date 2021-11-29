На Украине поприветствовали намерение Эрдогана стать посредником между Москвой и Киевом

Короткая ссылка
На Украине приветствуют заявление турецкого лидера Реджепа Таийпа Эрдогана о готовности выступить посредником на переговорах между Москвой и Киевом. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
На Украине поприветствовали намерение Эрдогана стать посредником между Москвой и Киевом
  • AP

«Безусловно, мы приветствуем все усилия, направленные на поиск оптимального решения для возвращения мира на Украину... И тем более мы приветствуем усилия такого мощного игрока, которым сегодня является Турция на глобальном политическом рынке», — приводит его слова агентство «РБК-Украина».

Подоляк уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обсуждал с Эрдоганом вопросы стабилизации ситуации в регионе.

Ранее президент Турции заявил, что Анкара готова выступить посредником на переговорах между Россией и Украиной для достижения мира в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить