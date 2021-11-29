На Украине поприветствовали намерение Эрдогана стать посредником между Москвой и Киевом
- AP
«Безусловно, мы приветствуем все усилия, направленные на поиск оптимального решения для возвращения мира на Украину... И тем более мы приветствуем усилия такого мощного игрока, которым сегодня является Турция на глобальном политическом рынке», — приводит его слова агентство «РБК-Украина».
Подоляк уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обсуждал с Эрдоганом вопросы стабилизации ситуации в регионе.
Ранее президент Турции заявил, что Анкара готова выступить посредником на переговорах между Россией и Украиной для достижения мира в регионе.