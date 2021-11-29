Эрдоган готов выступить посредником в переговорах Москвы и Киева
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«Мы за мир в регионе... Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином (президентом России Владимиром. — RT) Путиным. Мы готовы к посредничеству, проводя переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным», — приводит NTV его слова.
Эрдоган отметил, что Анкара хотела бы поучаствовать в решении этого вопроса.
В сентябре президент России Владимир Путин провёл в Сочи переговоры с Эрдоганом.
Российский лидер оценил сотрудничество с Турцией по ситуации в Сирии и Ливии.
Также российский президент поблагодарил Эрдогана за позицию по «Турецкому потоку».
Эрдоган назвал продуктивными переговоры с российским лидером.