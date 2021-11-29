Эрдоган готов выступить посредником в переговорах Москвы и Киева

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова выступить посредником на переговорах между Россией и Украиной для достижения мира в регионе.
Эрдоган готов выступить посредником в переговорах Москвы и Киева
  • AP

«Мы за мир в регионе... Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином (президентом России Владимиром. — RT) Путиным. Мы готовы к посредничеству, проводя переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным», — приводит NTV его слова.

Эрдоган отметил, что Анкара хотела бы поучаствовать в решении этого вопроса. 

В сентябре президент России Владимир Путин провёл в Сочи переговоры с Эрдоганом.

Российский лидер оценил сотрудничество с Турцией по ситуации в Сирии и Ливии.

Также российский президент поблагодарил Эрдогана за позицию по «Турецкому потоку».

Эрдоган назвал продуктивными переговоры с российским лидером.

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