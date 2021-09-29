Путин поблагодарил Эрдогана за позицию по «Турецкому потоку»

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Президент России Владимир Путин поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за его позицию по строительству «Турецкого потока».
Путин поблагодарил Эрдогана за позицию по «Турецкому потоку»
  • Reuters

«В этой связи не могу ещё раз вас не поблагодарить за неизменно последовательную позицию по строительству этой газопроводной системы, которая отвечает интересам турецкого народа и России», — сказал Путин на переговорах с Эрдоганом.

Он отметил, что благодаря газопроводу Турция чувствует себя стабильно в условиях турбулентных процессов на европейском газовом рынке.

В начале года «Газпром» поставил в Турцию 96 млн кубометров газа, что, как отметили в компании, существенно выше суточных контрактных количеств.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, за год эксплуатации «Турецкого потока» компания увеличила загрузку газопровода в 2,2 раза.

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