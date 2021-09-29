Путин поблагодарил Эрдогана за позицию по «Турецкому потоку»
- Reuters
«В этой связи не могу ещё раз вас не поблагодарить за неизменно последовательную позицию по строительству этой газопроводной системы, которая отвечает интересам турецкого народа и России», — сказал Путин на переговорах с Эрдоганом.
Он отметил, что благодаря газопроводу Турция чувствует себя стабильно в условиях турбулентных процессов на европейском газовом рынке.
В начале года «Газпром» поставил в Турцию 96 млн кубометров газа, что, как отметили в компании, существенно выше суточных контрактных количеств.
По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, за год эксплуатации «Турецкого потока» компания увеличила загрузку газопровода в 2,2 раза.