Путин поблагодарил Эрдогана за позицию по «Турецкому потоку»

Президент России Владимир Путин поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за его позицию по строительству «Турецкого потока».

«В этой связи не могу ещё раз вас не поблагодарить за неизменно последовательную позицию по строительству этой газопроводной системы, которая отвечает интересам турецкого народа и России», — сказал Путин на переговорах с Эрдоганом.

Он отметил, что благодаря газопроводу Турция чувствует себя стабильно в условиях турбулентных процессов на европейском газовом рынке.

В начале года «Газпром» поставил в Турцию 96 млн кубометров газа, что, как отметили в компании, существенно выше суточных контрактных количеств.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, за год эксплуатации «Турецкого потока» компания увеличила загрузку газопровода в 2,2 раза.