«Газпром» за год нарастил загрузку «Турецкого потока» в 2,2 раза

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«Газпром» за год эксплуатации «Турецкого потока» увеличил загрузку газопровода в 2,2 раза, сообщил глава компании Алексей Миллер.
«Газпром» за год нарастил загрузку «Турецкого потока» в 2,2 раза
  • © turkstream.info

«С начала эксплуатации «Газпром» нарастил загрузку газопровода в 2,2 раза, в том числе для европейских потребителей — в 2,5 раза», — приводит его слова РИА Новости.

Миллер отметил, что газопровод надёжно транспортирует российский газ через Чёрное море для потребителей Турции, Греции, Северной Македонии (в 2020 году эти три государства увеличили закупки), Болгарии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины. 

1 января сербский лидер Александр Вучич дал старт запуску газопровода «Балканский поток» в стране (продолжение «Турецкого потока»). Природный газ из России начал поступать в республику. 

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