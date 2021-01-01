Президент Сербии запустил газопровод «Балканский поток»
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию агентства Танюг.
Отмечается, что российский газ начал поступать в страну.
По словам Вучича, цена за 1 тыс. куб. м. будет $155 на входе из Болгарии.
В церемонии также принимал участие посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Ранее Александр Вучич заявил, что газопровод «Балканский поток» в Сербии, являющийся продолжением «Турецкого потока», заполнен газом и его официальный запуск состоится 30 декабря.