Президент Сербии запустил газопровод «Балканский поток»

Сербский президент Александар Вучич положил начало запуску газопровода «Балканский поток» в Сербии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию агентства Танюг.

Отмечается, что российский газ начал поступать в страну.

По словам Вучича, цена за 1 тыс. куб. м. будет $155 на входе из Болгарии.

В церемонии также принимал участие посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Ранее Александр Вучич заявил, что газопровод «Балканский поток» в Сербии, являющийся продолжением «Турецкого потока», заполнен газом и его официальный запуск состоится 30 декабря.