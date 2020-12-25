Вучич: газопровод «Балканский поток» в Сербии заполнили газом

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что газопровод «Балканский поток» в Сербии, являющийся продолжением «Турецкого потока», заполнен газом и его официальный запуск состоится 30 декабря.

«Пробный газ прошёл через газопровод. Мы не поднимали большого шума вокруг этого, но 30 декабря всё стартует, как я и обещал. Перед самым концом года мы устроим небольшой праздник, я думаю. Отметим этот день», — цитирует его ТАСС.

По его словам, теперь Сербии останется сделать вторичную газификацию — «провести газ до городов Вране, Валево, а также до многих других малых городов — и на востоке страны, и на юго-западе».

В начале 2020 года Вучич выразил надежду на то, что Сербия получит первый газ из «Турецкого потока» до конца года. По его словам, ежегодный доход страны от участия в проекте может составить $185 млн.

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