Сербия ожидает получения газа из «Турецкого потока» до конца года

Сербский лидер Александр Вучич выразил надежду на то, что страна получит первый газ из «Турецкого потока» до конца года.

«Я надеюсь, до конца года. Мы сделали нашу работу... теперь мы ждём, что болгарская сторона завершит свою работу и соединит трубопроводы. И тогда, надеюсь, мы получим первые объёмы газа к концу года... Говорят, сентябрь, но я всегда скептичен, поэтому говорю — до конца года», — цитирует РИА Новости Вучича.

Он добавил, что это «будет огромная и очень важная новость» для граждан Сербии, а также для промышленности страны.

Ранее Вучич оценил ожидаемый ежегодный доход страны от участия в проекте газопровода «Турецкий поток» в $185 млн.