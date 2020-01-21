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Сербия ожидает получения газа из «Турецкого потока» до конца года

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Сербский лидер Александр Вучич выразил надежду на то, что страна получит первый газ из «Турецкого потока» до конца года.
Сербия ожидает получения газа из «Турецкого потока» до конца года
  • РИА Новости

«Я надеюсь, до конца года. Мы сделали нашу работу... теперь мы ждём, что болгарская сторона завершит свою работу и соединит трубопроводы. И тогда, надеюсь, мы получим первые объёмы газа к концу года... Говорят, сентябрь, но я всегда скептичен, поэтому говорю — до конца года», — цитирует РИА Новости Вучича.

Он добавил, что это «будет огромная и очень важная новость» для граждан Сербии, а также для промышленности страны.

Ранее Вучич оценил ожидаемый ежегодный доход страны от участия в проекте газопровода «Турецкий поток» в $185 млн.

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