Сербия ожидает получения газа из «Турецкого потока» до конца года
- РИА Новости
«Я надеюсь, до конца года. Мы сделали нашу работу... теперь мы ждём, что болгарская сторона завершит свою работу и соединит трубопроводы. И тогда, надеюсь, мы получим первые объёмы газа к концу года... Говорят, сентябрь, но я всегда скептичен, поэтому говорю — до конца года», — цитирует РИА Новости Вучича.
Он добавил, что это «будет огромная и очень важная новость» для граждан Сербии, а также для промышленности страны.
Ранее Вучич оценил ожидаемый ежегодный доход страны от участия в проекте газопровода «Турецкий поток» в $185 млн.