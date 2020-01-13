Вучич назвал размер ежегодного дохода Сербии от «Турецкого потока»

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Сербский лидер Александр Вучич в эфире канала Pink оценил ожидаемый ежегодный доход страны от участия в проекте газопровода «Турецкий поток» в $185 млн.
Вучич назвал размер ежегодного дохода Сербии от «Турецкого потока»
  • Reuters

«Для нас газопровод — это стратегическая вещь. Мы ещё в декабре построили 403 км газопровода через территорию Сербии, осталось построить четыре измерительные станции и одну большую компрессорную станцию в Жабари», — цитирует Вучича ТАСС.

Он выразил мнение, что «Турецкий поток» станет долгосрочным проектом и окажет влияние на приток инвесторов в Сербию и индустриализацию страны.

«Турецкий поток» — это то, что люди будут использовать ещё много последующих лет. Сербия, став страной-транзитёром, будет получать за транзит доходы в размере $185 млн ежегодно», — подчеркнул сербский президент.

По его словам, в Сербию будет поступать 13 млрд кубометров газа, 10 млрд из которых будет перенаправлено в Венгрию, Боснию и Герцеговину, Косово и Метохию.

Вучич выразил надежду, что Болгарии удастся завершить строительство своего участка газопровода до конца мая или июня и в сентябре или до конца 2020 года газ начнёт поступать в Сербию.

8 января Вучич вместе с лидерами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым принял участие в церемонии запуска газопровода «Турецкий поток» в Стамбуле.

Эксперт Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что запуск «Турецкого потока» позволит России значительно укрепить позиции на газовом рынке Евросоюза.

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